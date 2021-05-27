وزيرة الخارجية تبحث جهود الذهاب للانتخابات مع نظيرها الكويتي

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدولة الكويت، الشيخ أحمد الصباح؛ العلاقات الثنائية بين البلديْن وآليات تعزيزها في المجالات كافة.

مباحثات “نجلاء” مع الوزير الكويتي؛ جاءت خلال اتصال هاتفي، استعرض من خلاله الجانبان الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المتواصلة لتعزيز العملية السياسية.

كما ناقش الطرفان مسألة مضي الحكومة الليبية في خارطة الطريق، التي حددتها الأمم المتحدة، بما يحقق وحدة التراب الليبي؛ وصولاً إلى العملية الانتخابية، المقرّر عقدها في الـ 24 من ديسمبر المقبل.

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