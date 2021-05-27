طقس ليبيا: تعرف على تفاصيل درجات الحرارة في جميع المناطق الخميس 27 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي تقريرا عن حالة الطقس في ليبيا والوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 27 / 05 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وقال المركز أن مرتفع جوي يعمل على استقرار الطقس نسبيا على أغلب مناطق الشمال حيث تسجل درجات الحرارة العظمى مابين (26 – 30) مْ على المناطق الساحلية مع نشاط نسبى للرياح فترة المساء ، بينما تكون على الدواخل مابين (33 – 39) مْ ، مع احتمال ظهور ضباب خفيف اخر هذه الليلة والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وتبقى الاجواء ساخنة على اغلب مناطق الوسط والجنوب خاصة الجنوب الغربي نتيجة لامتداد منخفض جوي حيث تسجل الحرارة مابين (40 – 44) مْ وتكون مابين (38 – 41) مْ على الجنوب الشرقي.

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة من يوم الأحد على مناطق الشمال الغربي ويشمل بداية من يوم الاثنين الشمال الشرقي.

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