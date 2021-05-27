العرادي: إجراء الانتخابات في ديسمبر ضرورة لإعادة الشرعية إلى الشعب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد القيادي السابق في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا وعضو ملتقى الحوار السياسي عبدالرزاق العرادي، ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر المقبل، لإعادة الشرعية إلى الشعب الليبي لاختيار من يمثله.

العرادي طالب، في تصريحات عبر قناة “ليبيا الأحرار”، عقب جلسة ملتقى الحوار، بانتخاب رئيس ليبيا استنادا على دستور دائم يحدد شكل ونظام الحكم.

واستغرب بعض الدعاوى التي يطلقها بعض الساسة والتي تدّعي في مضمونها احتكارهم للتحدث باسم الشعب الليبي، مشددًا على أن وسيلة الشعب الليبي الوحيدة للتعبير عن نفسه هي صناديق الاقتراع وليست الخطابات الشعبوية وفق تعبيره.

وكانت مصادر من ملتقى الحوار السياسي، أكدت على أن البعثة الأممية لدى ليبيا، أبلغت أعضاء الملتقى، جاهزيتها لعقد جلسة علنية تبث على الهواء مباشرة أمس الأربعاء، حول مقترح القاعدة القانونية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أن البعثة الأممية طالبت أعضاء الملتقى بتحديد موقفهم من بث الجلسة علانية كاملة مباشرة من عدمه، عبر التصويت المباشر بنعم أو لا، مبينا أنه في النهاية تم التوافق على أن تكون الجلسة غدًا الأربعاء الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، للنظر في القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية وعرضها على الملتقى.

ورفضت هيئة الدستور ما قررته اللجنة القانونية برعاية البعثة الأممية بخصوص تشكيل لجنة مشتركة مع الهيئة للنظر في الاعتراضات على مشروع الدستور، واصفة أعضاء اللجنة القانونية، وكذلك الملتقى بأنهم لا شرعية دستورية ولا قانونية لهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن حق قبول مشروع الدستور أو رفضه لا يكون إلا من الشعب، دون أن يكون لمثل هذه اللجنة حق التعقيب على عمل الهيئة الذي تم وفق الإعلان الدستوري، كما ذكرت.

وكانت اللجنة القانونية بملتقى الحوار قد توصلت إلى الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات نهاية العام، استعدادا لعرضها على ملتقى الحوار لإقرارها، لكن هيئة الدستور تود إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات.

وأعلنت البعثة الأممية عقد اجتماع افتراضي على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي في 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي وأثناء المشاورات التي جرت لاحقا بتيسير من البعثة.