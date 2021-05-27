بوقعيقيص: ملتقى الحوار السياسي هو الفرصة الأخيرة للعودة بليبيا إلى الشرعية السياسية

ليبيا – قالت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص إن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو الفرصة الأخيرة للعودة بليبيا إلى الشرعية السياسية عبر مؤسسات تحظى بالحد الأدنى من القبول.

بوقعيقيص أضافت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يؤسفني القول أننا لو أضعناها فسندخل في متاهة احتراب نهايتها المحتومة ضياع ليببا”.

وتابعت: “ساءني أن بعض أعضاء وزملاء اللجنة القانونية الذين توافقوا على القاعدة الدستورية وشاركوا فيها يتنصلون هم أنفسهم من العمل الذي قاموا به والنتائج التي توافقوا عليها ويطعنون فيها يجب أن نحترم اتفاقاتنا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية