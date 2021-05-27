«صنع الله» مودعا «أوفتشا»: نتطلع إلى تطوير قطاع النفط والغاز مع الشركات الألمانية

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، اليوم الخميس، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له، بمقر مؤسسة النفط، وذلك خلال زيارته الختامية بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لدى ليبيا.

في بداية اللقاء، أثنى صنع الله، على الدور البارز الذي قام به السفير أوليفر أوفتشا لتعزيز التعاون بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الألمانية المتخصصة في مجالات النفط والطاقة، على حد تعبيره.

ومن جانبه، أشاد السفير الألماني، بالدور الحيوي للمؤسسة الوطنية في المحافظة على وحدة قطاع النفط مما إنعكس إيجابياً على وحدة ليبيا، لما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة، في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في الدولة الليبية، على وصف البيان.

وفي ختام اللقاء، تقدم صنع بالشكر للسفير على تعاونه المثمر طيلة الأعوام السابقة، متمنياً التوفيق في مهته الجديدة خارج ليبيا.

وزعم صنع الله، أن المؤسسة تتطلع إلى تطوير سبل التعاون المشترك مع الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة، للمساهمة في تطوير قطاع النفط والغاز.