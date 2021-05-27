السفارة البريطانية: نأمل وصل المشاركين في ملتقى الحوار لاتفاق بشأن الانتخابات

أعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا عن أملها في تمكن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي من الوصول لاتفاق يسمح بإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

وقالت السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “نُـشيد بجلسات ملتقى الحوار السياسي اليوم لمناقشة الأساس الدستوري للانتخابات” معربة عن أملها في “أن يتمكن المشاركون من التوصل إلى اتفاق يحترم أسس خارطة الطريق للحوار السياسي في ليبيا ويسمح بإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

وعقدت أمس الابعاء واليوم الخميس جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.