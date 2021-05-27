“المالية” تبحث مقترحًا لزيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة

ناقش وزير المالية، خالد المبروك، مع كلٍّ من وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الخدمة المدنية ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ستة للعام الحالي، والقاضي بتشكيل لجنة وزارية لوضع مقترحٍ لزيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة.

وتضمّن الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من مديري الإدارات بديوان وزارة المالية؛ وضع الرؤية والاستراتيجية؛ لتنفيذ هذا القرار، فيما يتعلّق بنظام مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية الحكومية.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر للجنة؛ وذلك لاستكمال مذكرةٍ بالخصوص؛ للعرض على مجلس الوزراء.

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