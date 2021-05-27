الحويج يبحث إمكانية صيانة وتطوير مطار غدامس

ليبيا – التقى وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج أمس الأربعاء مع عميد بلدية غدامس قاسم المانع صباح، وذلك في إطار متابعة الوزارة للمراقبات الإقتصاد بالبلديات، ومناقشة عدد من المسائل الاقتصادية ذات البعد المحلي والوقوف على المشروعات التنموية بالمدينة.

اللقاء بحث بحسب المكتب الاعلامي لوزاة الاقتصاد سُبل تفعيل دور مراقبة الاقتصاد بالبلدية، وإنشاء مقر لها، وإمكانية صيانة وتطوير مطار غدامس، وتنفيذ طريق “السيار” الرابط بين مدينتي غدامس ودرج بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

بدوره، أكد الحويج خلال اللقاء أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بمدينة غدامس، من خلال دعوة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

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