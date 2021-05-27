المرصد السوري”: أكثر من 6600 مرتزق سوري لايزالون في ليبيا

تقرير 218

يتواصل في ليبيا، وجود المرتزقة الأجانب، على الرغم من التفاهمات الليبية-الليبية والمناشدات والمطالبات الدولية؛ فلا تزال عودة مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا متوقفةً تمامًا، باستثناء عودةٍ فرديةٍ تعتمد على تحايل بعض المرتزقة بإبراز تقارير طبية مزورة تُمكّنهم من العودة إلى سوريا، مستائين من عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، مقابل خدمة الارتزاق لصالح الحكومة التركية.

في الجانب الآخر من الصراع؛ لايزال المرتزقة السوريون ممن جندتهم شركة “فاغنر” الروسية لحماية وخدمة المصالح الروسية في ليبيا؛ موجودين، ولم يعد منهم أحد، فيما أشار المرصد السوري في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، إلى أن عمليات عودة المرتزقة السوريين متوقفة على الجانبيْن، سواءً الموالين لتركيا، أو ممن جندتهم شركة “فاغنر” الروسية، وأرسلتهم إلى ليبيا.

وكشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ عن إرسال الحكومة التركية دفعةً مؤلفةً من 380 مرتزقًا إلى ليبيا في الثامن من شهر مارس الماضي ، فيما تحدثت مصادر أخرى للمرصد من منطقة عفرين، عن تجهيز دفعةٍ من المقاتلين وإرسالها إلى تركيا، بمرتبات شهرية تعادل 500 دولار أمريكي.

وبحسب المرصد؛ يوجد في ليبيا أكثر من 6,600 مرتزق، وثمة نوايا تركية لإبقاء مجموعاتٍ من الفصائل السورية، الموالية لها، في ليبيا؛ لحماية القواعد التركية، علاوةً على أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون في العودة إلى سوريا، بل ينوون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.

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