سعيد: هناك توجهات من بعض النواب لعدم التوافق على تمرير الميزانية للتأثير على موعد الانتخابات

قال عضو مجلس النواب أبو بكر أحمد سعيد، إن الميزانية المُختصة بباب المرتبات لم تعتمد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يعتمد بند دون الآخر ويجب أن تعتمد بالكامل أو تترك، وأنه لم يٌفهم ما توصل إليه المجلس أو أن التصريحات كانت تصل مغلوطة.

وأوضح، في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن المجلس يمكن أن يعقد جلسة الاثنين القادم، مشيرا إلى أن هناك اعتراضات داخل البرلمان منها جوهرية ومنها مطالبة بعض المناطق أو المدن أو بعض الأشخاص، أو مناكفات سياسية الغرض منها الضغط على الحكومة لتمرير بعض المواضيع، بحسب قوله.

ورأى أن هناك مبالغة في بعض أبواب الميزانية منها الباب الثاني حيث يرى بعض الأعضاء أنه يجب أن يخفض مراعاة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبالنظر للمدة المخصصة للحكومة حتى موعد الانتخابات في ديسمبر 2021م.

ولفت إلى أن هناك تباينا بوجهات النظر وعدم فهم وقصور وأيضا عدم قدرة الحكومة في إيصال الرسالة بشكل واضح، تتلق بالباب الثالث “التنمية”، وهو ما يعتبر ضعفا من الحكومة بتواصلها مع اللجنة المالية ولم توضح برامجها وأهدافها خلال المرحلة القادمة.

وقال إن الحكومة يجب أن ترفع تقريرًا مفصلاً حول المشاريع والبرامج التي تتعلق ببرنامج التنمية خلال المرحلة القادمة وخاصة أن الدولة متعاقدة ووفقا للبرنامج التنموي سنة 2008 ،2012م، على قيمة أكثر من 120 مليون دولار.

ونوه بأن بعض الأعضاء يعتبرون أن كل القيمة التي وضعت في الميزانية يجب أن تكون مشاريع جديدة، وهذا غير صحيح برأيه، باعتبار أن هذه القيمة تتعلق بتغطية عقود سابقة وهي حلول لكثير من المختنقات وهذا ما تم توضيحه، وكذلك بعض الأعضاء يريدون سماع هذا الكلام من الحكومة ولكن للأسف يوجد قصور من قبل الحكومة في التواصل مع لجنة التخطيط وبعض النواب، بحسب قوله.

أما بخصوص الباب الرابع، فقال إنه لا يوجد به جدل كبير يتعلق بالفهم ووصول خدمات المواطن بالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار الصرف والتي تعتبر عالية جدا تتجاوز 4.45 حسب ما حث مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي الدعم أصبح له ضرورة لوضع توازن بين المرتبات المتدنية والأسعار العالية نتيجة ارتفاع هذا السعر.

وأشار إلى أن أعضاء كثر يرون أن الباب الخامس الذي يتعلق ببند الطوارئ ليس ذي جدوى، لافتا إلى قصور من الحكومة حيث إن البنود التي تنطوي على هذا البند على سبيل المثال علاوة الزوجة والأبناء وضعت وصرفت من هذا الباب، وبالتالي جل الأعضاء لم تكن الصورة واضحة لهم، مؤكدا أن إلغاءه غير مجدي وربما تخفيضه للحد الأدنى يفيد المرحلة المتبقية.

ونوه بوجود آراء تقول من يستطيع محاسبة الحكومة لو صرفت هذا المبلغ 93 مليار دينار ليبي في مدة تنتهي في 24 ديسمبر، وأن الأمر يحتاج إلى ديوان محاسبة موحد ورقابة إدارية موحدة وأيضا مصرف ليبيا المركزي بمجلس إدارة موحد ولكن انقسام هذه المؤسسات يساهم في عدم قدرة الدولة والمجلس النواب في مراقبة ومتابعة ومحاسبة الحكومة على هذا الضعف.

وأضاف أن الميزانية لها خطوة موازية وهي توحيد مؤسسات الدولة إلا أن عملية توحيد مؤسسات الدولة يمر بصعوبات وتوجد بها إشكاليات باعتبار أن التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب ليس بالمستوى المطلوب، وهناك عرقلة بتوحيد مؤسسات الدولة.

وفيما يخص المناصب السيادية قال: “نتوقع أن الأسبوع القادم ستكون هناك فرصة لمجلس الدولة أن يبث بالمراسلة الترشيحات التي أحيلت إليهم وإذا وجدت فعلا جدية سواء من رئاسة مجلس النواب أو الأعضاء فالأسبوع القادم سيكون هناك حلول جذرية تخص المواطن”.

وأضاف أن الحكومة عليها دور هذا الأسبوع بالتواصل بشكل جدي مع لجنة التخطيط والمالية وتوضيح كل النقاط العالقة وأن تكون الصورة واضحة حول الميزانية للمجلس.

وأكد أن مجلس الدولة عليه أن يساعد في المناصب السيادية خاصة مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وتسيير الترشيحات إلى مجلس النواب خلال جلسة الأسبوع القادم، حتى لا يتم التأخر في عدة استحقاقات ما يؤثر على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر.

وطالب حكومة الوحدة المؤقتة بأن تغطي جميع مدن ومناطق ليبيا وليس مدن دون الأخرى، مشيرا إلى وجود بعض النواب يضغطون على الحكومة لغرض ابتزازها والحصول على مكاسب سواء في تعيين الوكالة أو ببعض الأشياء الأخرى.

وأشار إلى تقديم مقترح متوازن من قبل مجموعة كبيرة من النواب لعدم رفض الميزانية بشكلها الحالي حيث طالبوا بتخطيط بعض البنود وبعض الأبواب بالميزانية بحيث تخفض الميزانية من 93 إلى 76 مليار دينار ليبي، لافتا إلى أن هذا الأمر لاقى استحسان وقبول أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولو تركت حرية التصويت بالأمس دون فوضى كان الأمر سيمر بسلام.

وأكد أن توجهات البعض ورغبتهم في عدم التوافق على تمرير الميزانية إلا بالموافقة على شروطهم تسبب في مشكلة وأدى إلى تعليق الجلسة.