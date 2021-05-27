الشيباني: بعض النواب طالبوا بإدراج القيادة العامة بباب المرتبات في الميزانية

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن بعض النواب اعترضوا خلال الجلسة الخاصة بالميزانية على عدم إدراج القيادة العامة للقوات المسلحة في تفويض الباب الأول المتعلق بالمرتبات.

وأضاف الشيباني وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، أن النواب المعترضين طلبوا إدرج القيادة العامة بالباب الأول أسوة بالأجهزة الأمنية العاملة بطرابلس، لافتا إلى أن الجلسة انتهت دون التوصل لأي اتفاق، على أن تستكمل المناقشة في جلسة الأسبوع القادم، وفق قوله.

وأشار النائب إلى أن اللجنة التي شُكّلت للنظر في ملاحظات النواب بشأن الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية استدعت بالجلسة المذكورة أول من أمس الثلاثاء وزيري المالية والتخطيط، لمناقشة تفويض وتفاصيل الباب الأول من الميزانية العامة.