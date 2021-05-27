كوبيش يدعو إلى مجلسي الدولة والنواب للتشاور «دون تأخير» حول القاعدة الدستورية للانتخابات

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، اليوم الخميس، أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى العمل على الوصول إلى «توافق» بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، ورضد بعض السلبيات التي شهدتها هذه الجولة من المناقشات التي دارت اليوم وأمس الأربعاء.

وقال كوبيش إنه شعر أحيانا خلال مناقشات القاعدة الدستورية للانتخابات إنها «تجرى في مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة وليس في ملتقى الحوار السياسي»، منتقدا محاولة وضع حل لكل مشكلات ليبيا خلال السنوات العشر الأخيرة خلال جلسات ليست منوط بها ذلك، وفق كلمته في ختام اجتماعات ملتقى الحوار السياسي، عبر الاتصال المباشر؛ لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات.

ودعا إلى ضرورة إجراء مشاورات بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب للتوافق حول الأسس التي يجب أن تنبني عليها الانتخابات المقبلة والمقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري,

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