مختار: الاستفتاء على مشروع الدستور عند بعض السياسيين كلمة حق يراد بها باطل

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، أن الجدل بشأن إجراء استفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، هو جدل قائم منذ فترة .

مختار اعتبر في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الاستفتاء “نقطة مفصلية”، وإن كان لها ضروريتها وأهميتها للعملية السياسية في ليبيا، فهي عند بعض السياسيين كلمة “حق يراد بها باطل”، على حد قوله.

ورفضت هيئة الدستور ما قررته اللجنة القانونية برعاية البعثة الأممية بخصوص تشكيل لجنة مشتركة مع الهيئة للنظر في الاعتراضات على مشروع الدستور، واصفة أعضاء اللجنة القانونية، وكذلك الملتقى بأنهم لا شرعية دستورية ولا قانونية لهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن حق قبول مشروع الدستور أو رفضه لا يكون إلا من الشعب، دون أن يكون لمثل هذه اللجنة حق التعقيب على عمل الهيئة الذي تم وفق الإعلان الدستوري، كما ذكرت.

وكانت اللجنة القانونية بملتقى الحوار قد توصلت إلى الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات نهاية العام، استعدادا لعرضها على ملتقى الحوار لإقرارها، لكن هيئة الدستور تود إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات.