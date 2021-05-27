الشيخ محمد البرغوثي: لا بد من الذهاب إلى الانتخابات العامة

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، الشيخ محمد البرغوثي، إنه لا بد من الذهاب إلى الانتخابات العامة، محملا المعرقلين أي جريمة سيقع فيها الشعب الليبي حال عدم الذهاب إلى الانتخابات.
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قناة ليبيا
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