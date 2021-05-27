السفير الأمريكي: ملتزمون بمساعدة ليبيا في التعافي من كورونا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند التزام الولايات المتحدة بمساعدة ليبيا على التعافي من جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استضافة سفارة الولايات المتحدة في ليبيا وغرفة التجارة الأمريكية في طرابلس أمس الأربعاء وزير الصحة الليبي علي الزناتي وأربع شركات رعاية صحية أمريكية في اجتماع مائدة مستديرة افتراضي بحسب السفارة بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا.

وأكد نورلاند التزام الولايات المتحدة بمساعدة ليبيا على التعافي من جائحة كورونا سواء من خلال مساهمات هذه الشركات الأمريكية في قطاع الرعاية الصحية في ليبيا ومن خلال مساهمات الولايات المتحدة في مبادرة COVAX.

وناقش الزناتي أولويات وزارته، وقدمت الشركات الأمريكية دعمها لمساعدة الوزير في تحقيق أهداف الرعاية الصحية في ليبيا.

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