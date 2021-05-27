وقائع اليوم الثاني من جلسة “القاعدة الدستورية”

يان كوبيش:
– أشكر محاولات أعضاء الملتقى لتقريب وجهات النظر
– شعرت أحيانا بأنني اسمتع لجلسة للمجلس الأعلى أو مجلس النواب
– ضمان مشاركة جميع الأطياف وعدم إقصاء أي أحد خطوة مهمة في الانتخابات المقبلة
– الكثير منكم أشار إلى أن الشعب الليبي لا يحتمل المزيد وهو أمر أتفق معكم عليه
– ألتمس من مجلسي النواب والأعلى للدولة التعاون لضمان إجراء الانتخابات المقبلة
– الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيواصلان دعمهما لليبيا للمضي قدما لإجراء الانتخابات
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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