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وقائع اليوم الثاني من جلسة “القاعدة الدستورية”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يان كوبيش:

– أشكر محاولات أعضاء الملتقى لتقريب وجهات النظر
– شعرت أحيانا بأنني اسمتع لجلسة للمجلس الأعلى أو مجلس النواب
– ضمان مشاركة جميع الأطياف وعدم إقصاء أي أحد خطوة مهمة في الانتخابات المقبلة
– الكثير منكم أشار إلى أن الشعب الليبي لا يحتمل المزيد وهو أمر أتفق معكم عليه
– ألتمس من مجلسي النواب والأعلى للدولة التعاون لضمان إجراء الانتخابات المقبلة
– الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيواصلان دعمهما لليبيا للمضي قدما لإجراء الانتخابات

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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