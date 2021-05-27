وقائع اليوم الثاني من جلسة “القاعدة الدستورية”

يان كوبيش:

– أشكر محاولات أعضاء الملتقى لتقريب وجهات النظر

– شعرت أحيانا بأنني اسمتع لجلسة للمجلس الأعلى أو مجلس النواب

– ضمان مشاركة جميع الأطياف وعدم إقصاء أي أحد خطوة مهمة في الانتخابات المقبلة

– الكثير منكم أشار إلى أن الشعب الليبي لا يحتمل المزيد وهو أمر أتفق معكم عليه

– ألتمس من مجلسي النواب والأعلى للدولة التعاون لضمان إجراء الانتخابات المقبلة

– الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيواصلان دعمهما لليبيا للمضي قدما لإجراء الانتخابات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية