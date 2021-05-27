“إدري” تطلق من وادي الشاطئ مسرحها بفرقة البيرق‎

تشهد بلدة إدري بوادي الشاطئ هذه الأيام استعدادات متواصلة وتدريبات مكثفة لفرقة البيرق؛ لتقديم أول عروضها المسرحية التي ستشهدها إدري وعموم ربوع الشاطئ.

لم يلتفت عبدالعزيز الكالمي مؤسس فرقة البيرق في إدري ورفاقه من طلائع المسرح لصعوبة العمل بإمكانات محدودة، وبعزيمة شباب إدري وإصرارهم تضيف فرقة البيرق هذا الرافد الإبداعي الذي سيساهم دون شك في صقل المواهب الطالعة على ركح أستاذ الشعوب.

أكاديميون ومهتمون في إدري تعاونوا مع شباب المسرح لترى باكورة أعمالهم النور، ومع فرقة البيرق للفون والمسرح سيشاهد أهل إدري قريبا خلال شهر يونيو مسرحية بعنوان “التيه”، من تأليف وإخراج الفنان عبدالعزيز الكالمي وتمثيل شباب الفرقة.

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