وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم يُكرّم أحد عناصر الداخلية في بادرة تحت شعار ” نُثمن الجهود ونُكرم المُثابرين”

بنغازي 27 مايو 2021 (وال)- كرّم السيد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون الفنية فرج قعيم اليوم الخميس، أحد عناصر وزارة الداخلية الرائد أسامة علي عطية الجازوي، وذلك في بادرة أطلقها تحت شعار ” نُثمن الجهود ونُكرم المُثابرين”، من أجل حث الجميع على تقديم الأفضل والأمثل.

هذا وتمت مراسم التكريم بحضور رئيس قسم النجدة والتحري الجنائي العقيد جمال العمامي، بمنح الرائد أسامة علي عطية الجازوي شهادة شكر وتقدير، ودرع العطاء، بالإضافة إلى مبلغ مالي تحفيزي، تقديرًا لعطائه وعمله الذي يُذكر فيشكر، رُغم صعوبة المهمات إلا أنه أثبت جدارته واستحق الثناء.

وفي ختام تكريم، تقدم وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بخالص الشُكر والثناء لمُمثل العطاء رئيس قسم النجدة والتحري الجنائي العقيد جمال العمامي، على قيادته لعناصر النجدة والالتزام بأساسيات وحرفية العمل الأمني، ومُتابعة كافة القضايا والحفاظ على الصورة الصحيحة والحقيقية لرجل الأمن، وشد على أيدي كافة مُنتسبي وزارة الداخلية لتكملة المسيرة والواجب الوطني، وتقديم الأفضل في العمل الأمني.

وأكد وزارة الداخلية للشؤون الفنية على كامل الدعم لقسم النجدة، وإزالة كل العراقيل بتوفير جُل الاحتياجات للقسم، لتكملة أعمالهم الوطنية المُناطين بها في المدينة خاصة والبلاد عامة. (وال) س خ/ ر ت

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