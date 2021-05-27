«الهنقاري»: الذين يدعون إلى انتخاب رئيس مباشر من الشعب يرتكبون جريمة

انحاز محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي إلى المنادين بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية حسب خارطة الطريق، والاتجاه إلى الاستفتاء على الدستور ، بحجة أن الانتخابات الرئاسية دون دستور ستنتج رئيساً دكتاتوريا غير مقيد بمدة زمنية، رغم ان القاعدة الدستورية التي يناقشها ملتقى الحوار هذه الأيام تحدد في موادها مدة بقائه في السلطة وصلاحياته.

وقال الهنقاري :” الجريمة في من يدعو إلى انتخاب رئيس مباشر من الشعب بدون دستور يقيد صلاحيات الدستور ومدة الرئاسة ” على حد زعمه.

وأضاف الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الأمر يؤدي إلى إنتاج ديكتاتور جديد، وسلطة مطلقة يعني مفسدة مطلقة”، على حد تعبيره.

وتابع:” المثل الديكتاتوري عقيله صالح الذي لم يستطع الإعلان الدستوري إنزاله من على عرش البرلمان، وتجاوز مدته حسب لجنة فبراير والإعلان الدستوري” على قوله.