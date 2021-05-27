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الجيش الليبي بقيادة حفتر يستعد لعرض عسكري ضخم في بنغازي… فيديو صور

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

يستعد الجيش الوطني التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، لإقامة عرض عسكري ضخم في مدينة بنغازي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتجري التدريبات على الحفل في قاعدة بنينا الجوية بالقرب من بنغازي، بمشاركة دبابات ومدفعية ذاتية الدفع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وغيرها من الأسلحة.

وينتظر الليبيون العرض العسكري والإعلان عن تخريج الدفعة الـ 53 من ضباط الكلية العسكرية، خلال حفل وعرض عسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق ثورة الكرامة يوم 15 أيار/ مايو عام 2014، التي أعلن خلالها خليفة حفتر عن تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي كانت تسيطر على البلاد بعد الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويشار إلى أن “الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يبسط سيطرته على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وعلى كامل الشرق الليبي بالإضافة إلى المنطقة الوسطى الجفرة وسرت منطقة الهلال النفطي التي تحتوي على أكبر الحقول والموانئ النفطية في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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