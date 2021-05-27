السايح ونورلاند يناقشان دعم المجتمع الدولي لانتخابات ديسمبر

قال السفير الأمريكي، والمبعوث الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه أجرى مناقشة جيدة يوم أمس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، والتي تطرقت إلى أفضل السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها الانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر، وفقا للصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على تويتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا