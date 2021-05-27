الشركسي: الحديث حول الاستفتاء على مشروع الدستور محاولة لعرقلة الانتخابات

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن الحديث حول الاستفتاء على مشروع الدستور محاولة للعرقلة، مؤكدا رفضه فتح هذا الملف.

وحذر من أن حكومة الوحدة الوطنية بعد تاريخ 24 ديسمبر المقبل، ستصبح غير مشروعة، مذكرا بأن هذا الأمر تكرر مع سلطات تنفيذية سابقة، وأدى إلى حروب في العامين 2014 و2019، حسب كلمته في الملتقى، اليوم الخميس.

وأضاف الشركسي أن خارطة الطريق ملزمة والمدة الممنوحة لمجلسي النواب والدولة للقاعدة الدستورية انتهت وإذا تم تجاوز تاريخ الانتخابات فالنتيجة نزاع على الشرعية ومن ثم الحرب.

وواصل ملتقى الحوار السياسي عقد جلسته العامة الافتراضية لليوم الثاني على التوالي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.