رغم زيارة المبعوث الأممي .. رصد طائرة شحن عسكري تركية تدخل الأجواء الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحلات جوية لا تزال مستمرة من تركيا إلى ليبيا، في شحنات موت تهدد مسار التسوية وتجهض الجهود الأممية ببلد يتلمس طريقه نحو الاستقرار.

موقع “فلايت رادار 24” المتخصص في الرصد الجوي، رصد استمرار رحلات الشحن الجوي من تركيا إلى المطارات الليبية.

يأتي ذلك بعد يومين من زيارة أجراها المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إلى تركيا للتشاور بشأن آخر التطورات في ليبيا وبحث دعم العملية السياسية وإخراج المرتزقة.

وكشف الموقع عن رصده لطائرة شحن عسكري تركية تدخل الأجواء الليبية من طراز “إيرباص A400m-180″، وحملت رقم TUAF221، تسجيل 170080.

وأوضح الموقع أن الطائرة أقلعت من مطار أنقرة قبل أن تنطلق منه إلى الأجواء الليبية حيث اختفت عن الرادار.

ومن المرجح أن تكون الطائرة العسكرية التركية قد هبطت في قاعدة الوطية الجوية التي تسيطر عليها القوات التركية في الغرب الليبي لنقل أسلحة وذخائر ومرتزقة.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها الوطية، كما جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد منهم نحو 10,750 بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.