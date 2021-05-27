وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع نقابة المتقاعدين سُبل توفير الخدمات العلاجية للشريحة

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بمكتبها، اليوم الخميس، وفدا ضم ممثلين عن نقابة المتقاعدين برئاسة خليل الشقماني حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم شريحة المتقاعدين من بينها دراسة ألية تنفيذ القانون رقم “5” لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم “271” لسنة 2014 وايضا دراسة امكانية توفير الخدمات العلاجية أو التأمين الطبي للمتقاعدين.

واعربت الوزيرة، خلال اللقاء، عن اهتمامها البالغ بشريحة المتقاعدين وانها ستسعى من خلال الوزارة الى التنسيق مع رئاسة الوزراء من أجل تفعيل القوانين والقرارات ذات العلاقة بهذه الشريحة، مشيرةً الى انها بصدد دراسة زيادة مرتبات المتقاعدين من خلال لجنة تم تشكيلها مؤخرا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتم التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها المساهمة في تذليل الصعاب وازالة العراقيل أمام تقديم الخدمات لهذه الفئة من المجتمع .