صنع الله يثني على دور السفير الألماني لتعزيز التعاون بين مؤسسة النفط والشركات الألمانية

أثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله على الدور البارز الذي قام به السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، لتعزيز التعاون بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الألمانية المتخصصة في مجالات النفط والطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله والسفير الألماني والوفد المرافق له بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الخميس، في زيارته الختامية بمناسبة انتهاء فترة عملة كسفير لبلاده لدى ليبيا.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السفير الألماني أشاد من جانبه بالدور الحيوي للمؤسسة في المحافظة على وحدة قطاع النفط مما انعكس ايجاباً على وحدة ليبيا، لما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة، في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في الدولة الليبية.

– الدبيبة يناقش مع السفير الألماني تطوير «استنتاجات برلين»

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وتقدم صنع الله، في ختام اللقاء، بالشكر الجزيل للسفير الألماني على تعاونه المثمر طيلة الأعوام السابقة، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة خارج ليبيا، مؤكدا تطلع المؤسسة إلى تطوير سبل التعاون المشترك مع الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة، للمساهمة في تطوير قطاع النفط والغاز.

والتقى السفير الألماني خلال زيارته إلى طرابلس كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وتركزت مناقشات السفير الألماني مع المسؤولين في طرابلس على حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة سيما الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، كما ناقش أيضا إمكانية تطوير مخرجات مؤتمر برلين.

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