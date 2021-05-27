إدارة التوجيه المعنوي تنظّم مهرجان الكرامة للسباحة والشراع تحت شعار “الكرامة تنتصر على الإرهاب”

نظمّت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، اليوم الخميس، مهرجان الكرامة للسباحة والشراع تحت شعار “الكرامة تنتصر على الإرهاب”.

المهرجان، الذي نظّم بمقر نادي بنغازي للسباحة وذلك بحضور معاون مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد عبدالله الساعدي وعدد من الشخصيات الاعتبارية بالمدينة والفنانين والمدربين والسباحين الدوليين، تخلله العديد من المسابقات على مستوى السباحة والشراع ومسابقات الأطفال وسط حضور واقبال كبير من العائلات والمتسابقين.

وفي ختام المهرجان، تم توزيع الجوائز وتكريم الفائزين بالتراتيب الأولى، حيث قامت اللجنة المنظمة للمهرجان بتقديم درع للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تقديراً لمجهوداته المستمرة وحرصه على دعم مثل هذه المظاهر الثقافية والحضارية.