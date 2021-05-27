مجلس الدولة يبحث مع نقابة المستشارين القانونيين القاعدة الدستورية للانتخابات

بحثت لجنة الشؤون القانونية التابعة لمجلس الدولة اجتماعا مع أعضاء نقابة المستشارين القانونيين، المسار الدستوري والقاعدة الدستورية للانتخابات القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر مجلس الدولة عقدته لجنة الشؤون القانونية التابعة لمجلس الدولة، برئاسة عادل كرموس، ونائبة اللجنة نجاة شرف الدين، وأعضاء اللجنة ناصر مطرود وفتح الله محمد السريري والسنوسي الدبري مع أعضاء نقابة المستشارين القانونيين، بحضور رئيس النقابة محمد فتحي النعاس وعضو النقابة أحلام مختار الأطرش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.