مجلس الدولة يستعرض ملفات المناصب السيادية ويناقش القاعدة الدستورية للانتخابات

عقدت لجنة الشؤون القانونية التابعة لما يسمى “مجلس الدولة”، اجتماعاً مع أعضاء نقابة المستشارين القانونيين، بمقر المجلس في طرابلس؛ وذلك بشأن مناقشة المسار الدستوري والقاعدة الدستورية للانتخابات القادمة.

وعقد الاجتماع برئاسة عادل كرموس، ونائبة اللجنة نجاة شرف الدين، وأعضاء اللجنة ناصر مطرود وفتح الله محمد السريري والسنوسي الدبري وسعد بن شرادة.

وحضر الاجتماع رئيس نقابة المستشارين القانونيين محمد فتحي النعاس وعضو النقابة أحلام مختار الأطرش.

وفي سياق آخر، عقدت لجنة المجلس لفرز وقبول ملفات المترشحين لتولي المناصب السيادية، اجتماعها التاسع بمقر المجلس في طرابلس، حيث باشرت اللجنة أعمالها بعرض ملفات المترشحين المحالة من مجلس النواب على أعضاء اللجنة.