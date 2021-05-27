بدعوة من رئيسها.. المنفي يزور تونس السبت المقبل لمدة 3 أيام

يؤدي الدكتور محمّد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدّة من 29 إلى 31 ماي 2021.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، إن الرئيس قيس سعيّد، وجه دعوة إلى إلى الدكتور محمّد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لزيارة تونس
وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فإن زيارة المنفي تندرج في إطار مزيد تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضحت الرئاسة التونسية، أن الزيارة ستشكّل مناسبة متجدّدة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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