بدعوة من رئيسها.. المنفي يزور تونس لمدة 3 أيام

يؤدي رئيس المجلس الرئاسي، محمّد المنفي، زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدّة من 29 إلى 31 مايو 2021.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد، وجه دعوة إلى إلى رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي، لزيارة تونس.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فإن زيارة المنفي تندرج في إطار مزيد تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضحت الرئاسة التونسية، أن الزيارة ستشكّل مناسبة متجدّدة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.