بدعوة من رئيسها.. المنفي يزور تونس لمدة 3 أيام

يؤدي رئيس المجلس الرئاسي، محمّد المنفي، زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدّة من 29 إلى 31 مايو 2021.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد، وجه دعوة إلى إلى رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي، لزيارة تونس.
وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فإن زيارة المنفي تندرج في إطار مزيد تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضحت الرئاسة التونسية، أن الزيارة ستشكّل مناسبة متجدّدة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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