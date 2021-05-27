شركة الكهرباء: تغير ساعات طرح الأحمال على الجناح الغربي والجنوبي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تغير عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية والجنوبية من ساعة إلى ساعتان نظرا لتاخر تشغيل الوحدة الغازية الأولي مع مولد البخار الخاص بها بمحطة مصراته للدورة المزدوجه بحموله ( 350 ) ميجاوات في الموعد المقرر لدخولها علي الشبكة العامة، وكذلك خروج الوحدة البخارية الأولى بمحطة الخمس البخارية بحموله ( 100 ) ميجاوات .

وبذلك فإن ساعات طرح الأحمال اليوم الخميس، سواء على الجناح الغربي والجنوبي أو الجناح الشرقي تبلغ ساعتان لكل منهما.

ودعت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إلى مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة مؤكدة أنه في حال زيادة طرح الأحمال يمكن للمواطنين الاتصال بالشركة.