الهنقاري: الذين يدعون إلى انتخاب رئيس مباشر من الشعب يرتكبون جريمة

انحاز محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي محمد الهنقاري، إلى المنادين بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية حسب خارطة الطريق، والاتجاه إلى الاستفتاء على الدستور ، بحجة أن الانتخابات الرئاسية دون دستور ستنتج رئيساً دكتاتوريا غير مقيد بمدة زمنية، رغم ان القاعدة الدستورية التي يناقشها ملتقى الحوار هذه الأيام تحدد في موادها مدة بقائه في السلطة وصلاحياته.
الهنقاري، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”الجريمة في من يدعو إلى انتخاب رئيس مباشر من الشعب بدون دستور يقيد صلاحيات الدستور ومدة الرئاسة”، على حد زعمه.
وأضاف: ”الأمر يؤدي إلى إنتاج ديكتاتور جديد، وسلطة مطلقة يعني مفسدة مطلقة”، على حد تعبيره.
وتابع: ”المثل الديكتاتوري عقيله صالح الذي لم يستطع الإعلان الدستوري إنزاله من على عرش البرلمان، وتجاوز مدته حسب لجنة فبراير والإعلان الدستوري”، على حد قوله.
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