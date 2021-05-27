المنفي يزور تونس نهاية الأسبوع الجاري لبحث هذه الملفات

بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيّد، يؤدي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 مايو 2021.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مزيد تعزيز علاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الخميس.

كما ستشكل الزيارة مناسبة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.