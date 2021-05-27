وزير الزراعة والثروة الحيوانية يناقش مع المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي جملة من المواضيع

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية حمد المريمي، اليوم الخميس اجتماعاً، مع المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي رود الحلبي، رفقة مستشاريها.

وتناول الاجتماع مناقشة والاتفاق على توثيق التواصل مابين القطاع والبرنامج من خلال تشكيل فريق لتعزيز وتحديد مجالات التعاون ومن تما المباشرة فى تنفيذها.

ومن جهتها أعربت المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي عن سعادتها بزيارة ليبيا للإطلاع علي التعاون المشترك القائم بين البرنامج والقطاعات في ليبيا وعلى الأخص فيما يتعلق بنشاط الزراعة والثروة الحيوانية باعتبارها المصدر الاساسي والأهم للغذاء، وكذلك لتوفير الأمن الغذائي، مؤكدة على اهتماماتها لمد جسور التعاون وبما يساهم في تحقيق الأهداف النبيلة التي تسع اليها برامج لأمم المتحدة عبر وكالاتها لإنمائية المختلفة .

ومن جهته أيضا أكد الوزير على حرصه وحرص العاملين بالقطاع على أهمية التواصل مع البرنامج وكافة المؤسسات الدولية من أجل تفعيل أنماط التعاون وكذلك البحت عن الآليات المناسبة لتنفيذ البرامج التي يتم الاتفاق عليها مستقبلاًُ.