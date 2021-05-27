السبت.. المنفي يزور تونس بدعوة رسمية من سعيّد

أخبار ليبيا 24

يقوم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، السبت المقبل بزيارة رسمية إلى الجهورية التونسية؛ وذلك بدعوة من الرئيس التونسي، قيس سعيّد.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مقتضب أن الزيارة تندرج في إطار مزيد تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضحت الرئاسة التونسية أن الزيارة ستستمر حتى يوم الأحد، وستشكّل مناسبة متجدّدة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.