اللافي: سياسات اللاعبين الدوليين تجاه ليبيا مازالت تستعصِ على فهم للكثيرين

طرابلس 27 مايو 2021 م ( وال )- أكد عضو المجلس الرئاسي ” عبد الله حسين اللافي ” حاجة ليبيا اليوم أكثر من أي وقت سابق، إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، وإعادة توجيه بوصلة مصالحها، وفق فهم حقيقي وعلمي لما حصل خلال العقد الماضي.

وأكد ” اللافي ” – خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي نظمها مركز الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس بالعاصمة التركية أنقرة – تحت شعار “نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا”، أن مخرجات أي عمل علمي أكاديمي، ستكون لها الأثر الإيجابي على بيئة البحث، وهذا ما يتمناه .

وحول ما يقوم به مركز “سيتا ” الذي أشرف على الندوة بالتعاون والمجلس الأعلى للدولة، وعدد من الخبراء والباحثين، قال اللافي إن سياسات اللاعبين الدوليين تجاه ليبيا،مازالت تستعصِ على فهم الكثيرين، حيث تقلبها دوائر السياسة والإعلام، المتحكمة في الرأي العام العالمي كيفما شاءت، وعلى الجانب الذي يحقق مصالحها، وأن ما حدث في ليبيا، عقب ثورة السابع عشر من فبراير، ما كان ليحصل لولا الأطراف الخارجية.

وأختتم ” اللافي ” كلمته بالتأكيد عن الحاجة الملحة للبحث العلمي لدراسة الظواهر والتغيرات السياسية، وهو ما سيمكن أصحاب القرار السياسي في رسم السياسات واتخاذ القرارات الصحيحة. (وال)

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