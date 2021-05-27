لجنة قبول وفرز المترشحين للمناصب السيادية تعقد اجتماعها التاسع اليوم

طرابلس 27 مايو 2021 م(وال) ــ عقدت لجنة قبول وفرز ملفات المترشحين لتولي المناصب السيادية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة اليوم الخميس، اجتماعها التاسع بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث باشرت اللجنة أعمالها بعرض ملفات المترشحين المحالة من مجلس النواب على اعضاء اللجنة .

وقال الأستاذ عبد الرحمن الشاطر عضو المجلس الأعلى للدولة لوكالة الأنباء الليبية “وال” إن اللجنة لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بهذا الشأن لعرضها على المجلس الذي سيتخذ بشأنها الإجراء المطلوب . (وال)

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