 صنع الله: دور السفير الألماني عزز التعاون بين مؤسسة النفط والشركات الألمانية

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن دور الذي قام به السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بارز ويعزز التعاون بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الألمانية المتخصصة في مجالات النفط والطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله والسفير الألماني، اليوم الخميس، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، في زيارته الختامية بمناسبة انتهاء فترة عملة كسفير لبلاده لدى ليبيا.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن السفير الألماني أشاد من جانبه بالدور الحيوي للمؤسسة في المحافظة على وحدة قطاع النفط مما انعكس ايجاباً على وحدة ليبيا، لما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة، في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في الدولة الليبية.

وفي ختام اللقاء، تقدم صنع الله، بالشكر الجزيل للسفير الألماني على تعاونه المثمر طيلة الأعوام السابقة، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة خارج ليبيا، مؤكدا تطلع المؤسسة إلى تطوير سبل التعاون المشترك مع الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة، للمساهمة في تطوير قطاع النفط والغاز.

وكان قد التقى السفير الألماني خلال زيارته إلى طرابلس كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.