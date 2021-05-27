أم العز الفارسي: الجميع يريد انتخابات مباشرة للرئيس

أوضحت عضوة ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، أن هناك ثلاثة خلافات رئيسية حول مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات تشمل الاستفتاء على الدستور، تمثيل المكونات الثقافية، ومسألة القسم.

وقالت الفارسي خلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، إن مسألة البت في الاستفتاء على الدستور ليست من اختصاص اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي، كما أنه انتهى مجال البت فيها والمطلوب هو البت في القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأضافت أن النقطة الأكثر أهمية تتعلق بانتخاب الرئيس وشروط الترشح، مؤكدة أن الجميع يريد انتخابات مباشرة للرئيس، داعية إلى تقييد شروط الترشح بشرطين فقط يتعلق الأول بأن يكون ليبيا وألا يكون مطلوبا أمام العدالة في قضايا تمس الأمن الوطني وتهدد الاستقرار.

كما دعت إلى التصويت على هذه النقاط حتى يتسنى الذهاب إلى التصويت بشكل كامل على بنود القاعدة الدستورية المحالة من اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي.

وواصل ملتقى الحوار السياسي عقد جلسته العامة الافتراضية لليوم الثاني على التوالي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.