المرصد السوري: توقف عودة المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان التوقف الكامل لعودة المرتزقة الموالين لتركيا من ليبيا إلى سوريا

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر موقعه الالكتروني التوقف الكامل لعودة مرتزقة الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية باستثناء عودة أعداد قليلة من المرتزقة من ليبيا إلى سورية بعد إبراز تقارير طبية وتزوير بعضها عبر دفع الرشاوى إلى قادة الفصائل الموالية لتركيا، في ظل استياء كبير في أوساط المرتزقة الموالين لتركيا المتواجدين على الأراضي الليبية مع استمرار توقف عودتهم إلى سورية منذ 25 مارس الماضي، أي منذ نحو 5 أسابيع عن الرحلة الأخيرة التي جاءت بعد توقف كامل لعودة هؤلاء المرتزقة منذ منتصف نوفمبر.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن مصادره أفادت، في منتصف أبريل، بأن مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا، والمتواجدين في ليبيا، يعمدون إلى دفع رشوة للأطباء بغية تزوير تقارير طبية تمكنهم من العودة إلى سورية مبينا أن مصادره رصدت في 8 مارس، إرسال الحكومة التركية دفعة مؤلفة من 380 مرتزق إلى ليبيا.

ولفت المرصد السوري إلى وجود أكثر من 6630 مرتزق في ليبيا، مؤكدا وجود نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية.

وبين المرصد السوري أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون بالعودة إلى سورية بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وأكد المرصد السوري إلى أن مصادره من منطقة عفرين، أفادت بأن أبو عمشة “ملك مملكة الشيخ حديد” وقائد فصيل السلطان سليمان شاه، جهز دفعة من مقاتليه وأرسلها إلى تركيا، بمرتبات شهرية تعادل 500 دولار أمريكي