وزير المواصلات يوجه باستئناف الرحلات الجوية الداخلية لمطاري طبرق والأبرق

وجه وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، باستئناف تسيير الرحلات الجوية الداخلية إلى مطاري طبرق الدولي والأبرق الدولي شرق البلاد، بحسب كتاب وجهه إلى اثنين من شركات الطيران الوطنية.

وطالب الشهوبي في رسالة وجهها إلى مدير عام شركة الخطو الجوية الليبية ومدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية، يوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأن العمل على استئناف الرحلات الجوية الداخلية للمطارين.

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وشدد الشهوبي في كتابه الذي نشره مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس، على ضرورة أن تقوم الشركتين بتقديم جداول بالرحلات المنتظمة إلى مصلحة الطيران المدني.

وأعلن المكتب الإعلامي لمطار طبرق أمس الأربعاء، أن شركة طيران البراق تعتزم تسيير رحلات جوية داخلية وخارجية من وإلى المطار بداية من شهر يونيو المقبل.

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