الدبيبة يجري زيارة إلى روما والجزائر وباريس الإسبوع القادم

أكدت مصادر مطلعة، قيام رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بزيارة إيطاليا الاثنين القادم رفقة وفد وزاري رفيع المستوى، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

المصادر، وفي تصريحات صحفية، رجحت أن تكون الزيارة لمناقشة تفعيل الاتفاقيات المتوقفة وإتمام ما اتُّفق عليه الفترة الماضية، وستُعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والبرلمان الإيطالي وعدد من المسؤولين الإيطاليين.

وأفادت المصادر، أيضاً عن قيام الدبيبة أيضاً بزيارات رسمية إلى الجزائر وباريس الأسبوع المقبل.