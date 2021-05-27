الكيلاني: الحكومة بصدد دراسة زيادة مرتبات المتقاعدين

أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، مع وفد من ممثلي نقابة المتقاعدين إمكانية توفير الخدمات العلاجية أو التأمين الطبي للمتقاعدين.

كما ناقش اللقاء الذي عقد، اليوم الخميس، بحضور رئيس نقابة المتقاعدين، خليل الشقماني، عددا من الموضوعات التي تهم شريحة المتقاعدين من بينها دراسة ألية تنفيذ القانون رقم “5” لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم “271” لسنة 2014.

وأعربت الكيلاني، خلال اللقاء، عن اهتمامها البالغ بشريحة المتقاعدين، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال الوزارة إلى التنسيق مع رئاسة الوزراء من أجل تفعيل القوانين والقرارات ذات العلاقة بهذه الشريحة.

وأكدت الكيلاني أن الوزارة بصدد دراسة زيادة مرتبات المتقاعدين من خلال لجنة تم تشكيلها مؤخرا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

كما تم التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها المساهمة في تذليل الصعاب وإزالة العراقيل أمام تقديم الخدمات لهذه الفئة من المجتمع.