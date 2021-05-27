الضراط: طلبنا من الحكومة الأمريكية الإسراع في إعادة فتح سفارتهم في طرابلس

أوضح المبعوث الخاص للدبيبة لدى الولايات المتحدة محمد علي الضراط، اليوم الخميس، أنه طلب من الحكومة الأمريكية الإسراع في إعادة فتح سفارتهم في طرابلس لما يحمله من رسالة رمزية.

الضراط، وفي تصريحات nbc news الأمريكية، قال: “ثمّة تحول كبير في الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه ليبيا مقارنة بإدارة ترمب، والإدارة الأمريكية مستعدة لممارسة الضغط واستثمار رأس المال السياسي مع بعض الحلفاء الذين يتدخلون ويشكلون جزءا من المشكلة في ليبيا، ولم يكن هذا هو الحال مع إدارة ترمب”.

وتابع: “رغم التطورات الإيجابية في ليبيا إلا أن الولايات المتحدة والدول الأخرى تحتاج إلى معالجة وجود المقاتلين الأجانب، ولا طريقة تُمكّننا من إجراء انتخابات مع سيطرة المقاتلين الأجانب على أجزاء كبيرة من البلاد”.