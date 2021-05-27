وزارة المالية تحيل مرتبات شهر مايو إلى مصرف ليبيا المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عن إحالة مرتبات شهر مايو الجاري لكافة القطاعات الممولة من الخزينة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى الجهات المعنية.

ويأتي إعلان الوزارة عن إحالة مرتبات الشهر الجاري إلى المصرف المركزي في وقت لم يعتمد فيه مجلس النواب قانون الميزانية العامة للعام 2021 حتى الآن بسبب خلافات حول بنود القانون.

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لكن عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد أكد توافق أعضاء المجلس على الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة المخصص للمرتبات وما في حكمها، والتي قدرها بنحو 33.8 مليار دينار بعد تقليص الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية بنسبة 20%.

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