«حزب الجبهة الوطنية»: طرح مشروع الاستفتاء على الدستور أولا وبعده الانتخابات

انحاز حزب الجبهة الوطنية- القريب من جماعة الإخوان المسلمين- إلى قائمة المعرقلين لأجراء الانتخابات الرئاسية التي نصت عليها خارطة الطريق في موعدها المحدد بـ 24 ديسمبر، بحجة طرح مشروع الدستور المختلف حوله للاستفتاء قبل الانتخابات.

وقال الحزب، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن الدستور هو المظلة الشرعية التي سيدعمها كل الليبيون، وما عداه حلول تلفيقية وجري وراء السراب ووهم، وهو أيضا استمرار الهرولة في حلزونة المراحل الانتقالية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، بحسب تعبيره.

وأضاف الحزب، الذي تتولى فيه فيروز النعاس، منصب ‏‏الأمين العام:” نعم للانتخابات ولكن ليس على ما يسمى “قاعدة مستورة” وشبه مفروضة من الخارج”.

وتابع الحزب:” لا زال الوقت مناسبا لإجراء التوافقات المطلوبة على مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء العام وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة بناءً على أحكامه”.