ليبيا الان

«حزب الجبهة الوطنية»: طرح مشروع الاستفتاء على الدستور أولا وبعده الانتخابات

تم النشر منذُ 49 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انحاز حزب الجبهة الوطنية- القريب من جماعة الإخوان المسلمين- إلى قائمة المعرقلين لأجراء الانتخابات الرئاسية التي نصت عليها خارطة الطريق في موعدها المحدد بـ 24 ديسمبر، بحجة طرح مشروع الدستور المختلف حوله للاستفتاء قبل الانتخابات.

وقال الحزب، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن الدستور هو المظلة الشرعية التي سيدعمها كل الليبيون، وما عداه حلول تلفيقية وجري وراء السراب ووهم، وهو أيضا استمرار الهرولة في حلزونة المراحل الانتقالية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، بحسب تعبيره.

وأضاف الحزب، الذي تتولى فيه فيروز النعاس، منصب ‏‏الأمين العام:” نعم للانتخابات ولكن ليس على ما يسمى “قاعدة مستورة” وشبه مفروضة من الخارج”.

وتابع الحزب:” لا زال الوقت مناسبا لإجراء التوافقات المطلوبة على مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء العام وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة بناءً على أحكامه”.

الوسوم

الانتخابات الدستور أولا حزب الجبهة الوطنية طرح مشروع الاستفتاء

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك