عقيل: الخلافات القائمة تؤكد تلاعب مجلس الدولة بالحياة السياسية

قال المحلل السياسي عز الدين عقيل إنّ الشعب الليبي في حالة غضب شديد؛ لأنه يريد أن يعقد استفتاء على وثيقة الدستور التي ستجرى وفقها الانتخابات بينما تسعى الدول الغربية إلى توريطه وإدخاله في مرحلة دائمة تنهي المراحل الانتقالية بقاعدة دستورية، وهذا لم يحصل تاريخيًا، وفق تعبيره.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الأربعاء أضاف: “إذا تم إقرار هذه القاعدة الدستورية ستحال إلى البرلمان ليودعها في الإعلان الدستوري، وإذا لم يتم إقرارها فستتم إعادتها إلى اللجنة التي صاغتها”.

وأشار عقيل إلى أنّ طبيعة الخلافات القائمة بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات تؤكد ما ذهب إليه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حين تحدث عن تلاعب وعبث بالحياة السياسية من طرف مجلس الدولة لتحقيق مصالح الأطراف المسيطرة عليه على حساب مصالح الشعب الليبي، موضحًا أن إحراز أي تقدم متوقف على التقارب بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح.