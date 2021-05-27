وزير الرياضة: السلطة الجديدة وحدت الليبيين بعد أن مروا بمرحلة صعبة

شارك وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، اليوم الخميس، في فعاليات الدورة الـ44 لاجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر جامعة الدول العربية.

والقى عبدالشفيع الجويفي، خلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه وزراء الشباب والرياضة العرب، كلمة رحب فيها بوزراء الشباب والرياضة العرب، مؤكدا أهمية دعم وإقامة البرامج العربية المشتركة ووضع إمكانيات الوزارة المتاحه للمساهمة والتنفيذ مع الأشقاء العرب.

كما أشار عبدالشفيع الجويفي إلى أهمية تبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر حول ما يحتاجه شبابنا العربي من برامج ومشروعات مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما أكد الوزير، دعم ليبيا الكامل للشعب الفلسيطسني الشقيق في الدفاع عن أرضه و عرضه .

ولفت إلى المرحلة الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال الفتره الماضية وصولا إلى حكومة الوحدة الوطنية جمعت الليبيين، منوها إلى الأعمال التوعوية الإرشادية التي قدمتها الوزارة لشريحة الشباب والرياضة خلال فترة جائحة كورونا التي شهدها العالم وما زال متأثرا بها، معربا عن أمله في نجاح العالم في القضاء على هذه الجائحة

وجدد الجويفي، تأكيده على أهمية تكاتف الجميع وتوحيد الجهود والإمكانيات وتكثيف الأنشطة العربية والتنوع في البرامج والمشروعات واحتضان الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم، ومواصلة تنمية مهاراتهم وقدراتهم، بما يعزز من مشاركتهم فكريا وتنمويا واقتصاديا ورياضيا .