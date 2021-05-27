المبعوث الأميركي يبحث مع السايح أفضل السبل للدعم الدولي لانتخابات ديسمبر

أجرى المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند مناقشات مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لبحث أفضل السبل للدعم الدولي للانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، واصفا تلك المناقشات بأنها كانت «جيدة».

وقال السفير ريتشارد نورلاند في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على «تويتر»، اليوم الخميس، «أجرينا مناقشة جيدة أمس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، حول أفضل السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر».

– نورلاند لعقيلة صالح: اعتماد القاعدة الدستورية والميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب

– المبعوث الأميركي: سيكون هناك ضغط حقيقي للغاية حال تأخر الانتخابات عن موعدها المقرر

– نورلاند: أميركا تأمل في توصل ملتقى الحوار السياسي إلى التوافق نيابة عن الشعب الليبي

وأجرى نورلاند خلال الأسبوع الجاري زيارتين إلى كل من القاهرة وأنقرة التقى خلالهما عدد من المسؤولين المصريين والأتراك في إطار جولته الرامية لحشد الدعم الدولي للعملية السياسية والانتخابات الوطنية المقررة في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل.

ونبه المبعوث الأميركي في مقابلة مع تلفزيون «الوسط» مساء الأحد الماضي، إلى أنه سيكون «هناك ضغط حقيقي للغاية» في حال تأخر إجراء الانتخابات الليبية عن موعدها، مؤكدا دعم بلاده العملية السياسية في ليبيا «بكل الطرق الممكنة» ومساعدة الليبيين على تنظيم الانتخابات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا