المنفي يتلقى دعوة من قيس سعيد لزيارة تونس خلال الفترة الممتدّة من 29 إلى 31 مايو الجاري

ليبيا – كشفت رئاسة الجمهورية التونسية عن توجيه الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة لرئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي، لزيارة تونس خلال الفترة الممتدّة من 29 إلى 31 مايو 2021.

رئاسة الجمهورية التونسية أوضحت بأن هذه الزيارة تندرج في إطار مزيد تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف المصدر بأن هذه الزيارة ستشكّل مناسبة متجدّدة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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